Мошенники перевели девочке 500 рублей, чтобы заполучить все сбережения ее родителей

Школьницу из Уфы обманули мошенники, убедив, что ее родителям грозит уголовная ответственность. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Недавно 15-летняя девочка получила СМС с кодом, который было необходимо назвать якобы для оформления доставки, затем на телефон пришло сообщение с рекомендацией позвонить на горячую линию из-за подозрительной активности с аккаунтом на «Госуслугах».

На звонок ответили неизвестные, которые выдавали себя за сотрудников Минцифры, Росфинмониторинга и спецслужб и держали жертву на видеосвязи. Им удалось запугать школьницу, которая поверила, что членам ее семьи грозит уголовная ответственность, а средства на счетах родителей в опасности.

Находясь под постоянным давлением, жертва согласилась отдать курьеру два сейфа с 3 млн рублей, которые принадлежали ее родителям. Чтобы этому никто не помешал, мошенники даже перевели 500 рублей ее младшей сестре, которая затем ушла на прогулку.

«После того, как школьница осталась дома одна, к ней приехал курьер. Под дистанционным руководством своего «наставника» он упаковал сейфы в коробки и изъял сим-карту девочки якобы для проверки», — отметили в пресс-службе ведомства.

Когда родители обнаружили пропажу, школьница рассказала им о событиях дня и осознала, что стала жертвой аферистов.

Ранее полицейские остановили супругов за нарушение ПДД и спасли их от мошенников.