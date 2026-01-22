Военный эксперт объяснил, почему российский танк «Армата» лучше нового Abrams

Новая модификация американского танка Abrams M1E3, представленная на автосалоне в Детройте, не представляет собой прорыва в танкостроении, машина сделана на старой базе с новыми деталями и обвесами. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Алексей Леонков. Аналитик также объяснил, почему американский образец уступает российскому танку Т-14 «Армата».

«Если смотреть на фотографию этого танка, который представили и чуть ли не назвали инновацией, то мы видим тот же самый старый корпус, но только с измененной башней и каким-то обвесом», — отметил эксперт.

По словам Леонкова, упомянутый обвес на башне представляет собой «большое количество различных оптических приборов». Они должны обеспечить живучесть танка в боевых условиях, однако в условиях интенсивного боя, указал собеседник, такое размещение оптических приборов «скорее уязвимость, чем достоинство».

Военный эксперт добавил, что сама концепция танка Abrams в ее новой модификации M1E3 осталась прежней.

«В принципе, мы видим просто модернизацию существующего танка Abrams, на который просто повесили какие-то новые детали <…> Называть его инновационным, каким-то прорывным я бы не стал», — заявил аналитик.

Сравнивая модификацию Abrams с российским танком Т-14 «Армата», Леонков заявил, что отечественная машина создавалась не на базе другого танка по принципу «что-то отпилили, что-то приварили», а разрабатывалась именно как новый танк.

Эксперт также отметил технический момент, связанный с перегородками в российской боевой машине. В «Армате» есть несколько бронекапсул внутри танка, в то время как Abrams представляет собой одну единую бронекапсулу. Такая конфигурация в условиях жаркого климата приводит к значительному повышению температуры внутри американского танка, указал эксперт.

«Они пытались поставить перегородки (в Abrams. – «Газета.Ru») и столкнулись с таким явлением, как вентиляция воздуха. То есть вот эти модификации, которые они поставляли для Саудовской Аравии, столкнулись с тем, что при определенных температурах внутри танка — как в сауне. Постановка систем кондиционирования только слегка, как говорится, снимала это вот недостаток», — пояснил Леонков.

На этом фоне, подчеркнул собеседник, «Армата» конструировалась таким образом, чтобы «вопросы вентиляции решались»: у экипажа своя вентиляция, у двигательного отсека – своя.

Вместе с тем, Леонков обратил внимание на еще один существенный момент – критерий выживаемости экипажа танка.

«Концепция «Арматы», можно так сказать, сделана с прицелом на повышение живучести экипажа, а в американской концепции, которую они продлевают в Abrams, эта концепция не приоритет. Там приоритет – искусственный интеллект и система вооружения», — сказал собеседник.

Подытоживая сравнение американского и российского танков, Леонков отметил, что «Армата» имеет перспективы стать «танком десятилетия, а может быть, и столетия», в то время как на Abrams «просто что-то добавили и сказали, что это хорошо».

Агентство Bloomberg сообщило 22 января, что на автосалоне в Детройте армия США представила новую модификацию своего танка Abrams, M1E3 Abrams, оснащенную новой трансмиссией, гибридным двигателем и системами защиты.

Ранее в Сумской области уничтожили танк Leopard 2 ВСУ.