Стало известно, когда выйдет перенесенная экранизация бестселлера «К себе нежно»

Премьера комедии «К себе нежно» с Кариной Разумовской перенесена на 5 марта
Плюс Студия

Премьера комедии «К себе нежно» — киноадаптации одноименной книги‑бестселлера Ольги Примаченко — выйдет в прокат 5 марта, что раньше ранее запланированного срока. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Кинопоиска».

Если ранее премьера была анонсирована на 2 апреля, то теперь официально подтверждено, что зрители увидят фильм уже 5 марта.

Сюжет сконцентрирован на жизни отоларинголога‑хирурга Нади, которая к 40 годам осознает, что совсем не знает себя. Ее жизнь полна противоречий: муж Борис ушел два года назад, но развод так и не оформлен; она воспитывает дочь Оливию и живет в квартире свекрови. Поворотный момент наступает, когда в жизни Нади появляются шесть «уроков нежности».

«Сценарий этого фильма привлек меня своей терапевтичностью — своим особенным светом и ощущением покоя. И главная героиня мне очень понятна и одновременно удивительна. <...> Пока разбираешься в ней, можно заодно покопаться и в себе. Это интересный эксперимент», — поделилась актриса Карина Разумовская, исполнившая в проекте главную роль.

Режиссером выступил Иван Китаев. Также в кадре — Артем Ткаченко, Пелагея Невзорова, Ольга Медынич, Леонид Бичевин, Владислав Ценев и другие.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина представила первую песню после скандала

