Российская авиакомпания получила 1 млрд рублей за посадку самолета в поле

Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила страховые выплаты на сумму $13,3 млн и 20,8 млн рублей после аварийной посадки самолета в Убинском районе Новосибирской области в сентябре 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Согласно документам, общий объем компенсаций превысил 1 млрд рублей. При этом, по версии следствия, фактический ущерб от повреждений воздушного судна оценивается в 118,9 млн рублей.

Правоохранительные органы установили, что при столкновении самолета с землей были повреждены створка ниши шасси, три лопатки двигателя, колеса и тормозная система. В то же время сторона защиты заявляет, что экспертиза для определения размера ущерба не проводилась, а летно-техническое исследование причин инцидента было выполнено с нарушениями и некомпетентными специалистами.

До этого Омский суд направил назад в прокуратуру дело Белова. Основанием для этого стало составление обвинительного заключения с нарушением требования кодекса. Прокуратура попыталась обжаловать это решение, однако 20 января Омский областной суд оставил его без изменения.

Инцидент случился 12 сентября 2023 года. Тогда самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» следовал из Сочи в Омск, но из-за отказа одной из гидросистем запросил посадку в Новосибирске, где взлетно-посадочная полоса длиннее. Однако из-за сильного ветра и риска нехватки топлива командир экипажа принял решение совершить экстренную посадку на пшеничном поле в Убинском районе. На борту находились 167 человек, медицинская помощь потребовалась пятерым пассажирам.

