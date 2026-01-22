Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

Российская авиакомпания получила 1 млрд рублей за посадку самолета в поле

ТАСС: «Уральские авиалинии» получили 1 млрд страховки за посадку самолета в поле
Алексей Мальгавко/Reuters

Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила страховые выплаты на сумму $13,3 млн и 20,8 млн рублей после аварийной посадки самолета в Убинском районе Новосибирской области в сентябре 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Согласно документам, общий объем компенсаций превысил 1 млрд рублей. При этом, по версии следствия, фактический ущерб от повреждений воздушного судна оценивается в 118,9 млн рублей.

Правоохранительные органы установили, что при столкновении самолета с землей были повреждены створка ниши шасси, три лопатки двигателя, колеса и тормозная система. В то же время сторона защиты заявляет, что экспертиза для определения размера ущерба не проводилась, а летно-техническое исследование причин инцидента было выполнено с нарушениями и некомпетентными специалистами.

До этого Омский суд направил назад в прокуратуру дело Белова. Основанием для этого стало составление обвинительного заключения с нарушением требования кодекса. Прокуратура попыталась обжаловать это решение, однако 20 января Омский областной суд оставил его без изменения.

Инцидент случился 12 сентября 2023 года. Тогда самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» следовал из Сочи в Омск, но из-за отказа одной из гидросистем запросил посадку в Новосибирске, где взлетно-посадочная полоса длиннее. Однако из-за сильного ветра и риска нехватки топлива командир экипажа принял решение совершить экстренную посадку на пшеничном поле в Убинском районе. На борту находились 167 человек, медицинская помощь потребовалась пятерым пассажирам.

Ранее пилот, совершивший жесткую посадку под Новосибирском, объяснил свое решение.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27683797_rnd_8",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+