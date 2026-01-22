Международная федерация хоккея рассмотрит возможность возвращения россиян

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) рассмотрит возможность возвращения российских и белорусских команд среди игроков до 18 лет на международные турниры в сезоне-2027/28, сообщает сайт организации.

«Совет IIHF рассмотрел рекомендации МОК и собирается изучить вопрос реинтеграции игроков до 18 лет из России и Белоруссии в турниры IIHF в сезоне-2027/28. Это решение будет зависеть от постоянной оценки условий безопасности», — говорится в сообщении.

IIHF весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не примут участие в мировом первенстве 2026 года.

Российская команда пропустит зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии.

Ранее известный хоккеист высказался о недопуске сборной России на Олимпиаду.