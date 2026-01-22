Глава МИД Швейцарии планирует визит в Россию

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис собирается в текущем году совершить визит в Россию. Об этом сообщает телерадиокомпания RTS, ссылаясь на заявление министра.

Дипломат намерен посетить РФ в рамках председательства Швейцарии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). При этом он не назвал конкретную дату визита.

Также Кассис заявил о планах совершить визиты в Киев и Вашингтон в рамках председательства Швейцарии в ОБСЕ.

Как сказал министр на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, «главная цель» ОБСЕ — «положить конец» конфликту на Украине.

«Крайне важно, чтобы, если в ближайшие дни будет достигнуто соглашение о прекращении огня, группа специалистов ОБСЕ смогла отправиться на место в течение 48 часов», — добавил он.

20 декабря российский посол в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Россия не воспринимает швейцарское государство как нейтрального посредника в переговорах по Украине, так как Берн проводит полностью проукраинскую линию.

Ранее постпред РФ при ООН оценил стремление ОБСЕ стать участником урегулирования на Украине.