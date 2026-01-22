«Не наше дело»: в Госдуме заявили, что Россия не будет вмешиваться в гренландский кризис

Депутат Швыткин: Россия не будет вмешиваться, если США вторгнутся в Гренландию

Если Соединенные Штаты применят силу для установления контроля над Гренландией, Россия не будет вмешиваться в этот конфликт. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Отношения США и Гренландии — это не наше дело. Безусловно, это их внутренний вопрос, и вмешиваться в эти события мы не намерены», — сказал Швыткин.

21 января Трамп на Международном экономическом форуме в Давосе пообещал, что не будет применять силу для установления контроля над Гренландией. Однако позже он выразил надежду, что люди «воспользуются здравым смыслом», поэтому США «не понадобится» применение силы.

Также глава Белого дома заявил о намерении немедленно начать переговоры о покупке Гренландии.

