Россиянин, приехавший в Азию «распространять ВИЧ», оказался здоров

Российского треш-блогера Никиту Чехова, приехавшего на Филиппины «распространять среди местных ВИЧ», проверили на заболевания, передающиеся половым путем. Об этом сообщает филиппинское издание SunStar.

По информации журналистов, видеоролик, на котором блогер заявил, что намерен распространять ВИЧ, был снят на главной улице Бонифачо в городе Тагиг. Уточняется, что после задержания блогера проверили на ВИЧ и другие заболевания, передающиеся половым путем, и ничего не обнаружили.

О задержании Чехова сообщил Telegram-канал SHOT. Отмечалось, что 21-летний блогер прибыл на Филиппины из Шанхая 15 января. Он сразу же залил в сеть видео, в котором сообщил о намерении заразить местных жителей опасным заболеванием. Ролик быстро разлетелся по филиппинским пабликам, вызвав панику у людей. Внимание на запись обратила полиция страны.

Блогера оперативно задержали за угрозу распространения ВИЧ. Представители местных властей заявили, что россиянин проявил неуважение к народу страны. Сейчас Чехов находится в СИЗО под стражей, ему грозит депортация.

