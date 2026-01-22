Страны, не входившие в первоначальный список, запросили членство в «Совете мира»

США получили запросы на членство в «Совете мира» от стран, которых не приглашали

Соединенные Штаты получили запросы на вступление в «Совет мира» от стран, которые изначально не были приглашены к участию в этой инициативе. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Число и названия этих государств не раскрываются. Ранее сообщалось, что Белый дом направил приглашения присоединиться к проекту более чем 50 странам.

22 января в швейцарском Давосе состоялась церемония подписания Устава «Совета мира». Документ был утвержден совместно с лидерами и делегациями государств, поддержавших инициативу Вашингтона. Как пишет РИА Новости, всего Устав подписали представители 18 стран. Среди них — Аргентина, Турция, Казахстан, Монголия, Катар, Косово, Венгрия, Армения, Узбекистан, Парагвай, Азербайджан, Иордания, Саудовская Аравия, Болгария, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Индонезия и сами США.

О формировании «Совета мира» Трамп объявил 16 января. Для участия в его работе американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай. Что известно об организации — в материале «Газеты.Ru».

