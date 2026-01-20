Сделал ли Трамп за год правления Америку великой?

Дональд Трамп празднует политический юбилей — ровно год назад он во второй раз официально заступил на должность президента США. Очередная каденция Трампа обернулась настоящим сумасшествием. «Золотой век» Америки, как его называют в Белом доме, превратился в безудержный карнавал позерства и самолюбования.

«Казаться, а не быть» стало главным кредом второй администрации Трампа. Президент США целый год создавал иллюзию бурной деятельности — подобно пулемету вбрасывал в публичное поле один «мега-гига-проект» за другим. Объявить миру великую торговую войну и победить! Стать самым большим миротворцем в истории! Присоединить Канаду! Присоединить Гренландию! Победить нелегальную миграцию! Объявить золотой век в экономике! Возродить армию! Построить флот из самых больших в истории золотых кораблей! Перестроить Белый дом! Списку идей и достижений, кажется, нет конца и края.

Но что на самом деле? В реальности за громкими словами очень редко следовали по-настоящему судьбоносные решения. Самые амбициозные проекты — как внешне-, так и внутриполитические — республиканской администрации не дались. Оказалось, что для их реализации требуется долгая и кропотливая работа. Президенту США такой стиль не подошел. Если проблему не удавалось решить стремительным кавалерийским наскоком, Трамп чаще всего моментально охладевал к ней и отправлялся искать удачу в других местах.

Такая судьба постигла пресловутую торговую войну, которую США — ожидаемо для всех и, судя по всему, неожиданно для самого Трампа — не вытянули. В мусорку также отправилась идея радикально сократить государственные расходы. Пожалуй, дольше всего президент США удерживал свое внимание на Украине. Однако ожидания того, что быстрая сделка вот-вот состоится, не оправдали себя. Как результат: к 20 января 2026 года дипломатическая активность на этом направлении пошла на спад.

Сам Трамп уже не вспоминает, что когда-то обещал завершить конфликт за 24 часа. И вместо этого пытается «продать» публике крайне спорный тезис, что завершил восемь войн за восемь месяцев. Верят в это, наверное, единицы. За свои «миротворческие усилия» Трамп получил только одну премию мира — от ФИФА. А вот вожделенную Нобелевку пришлось буквально отбирать у другого лауреата.

Если отбросить мишуру, то внешнеполитических достижений у Трампа всего два. Первое — это заключение шаткого мира на Ближнем Востоке. Второе — свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Успеха Белый дом добился, вероятно, потому что ни к тому, ни к другому лично Трамп не имел прямого отношения. Израильтян и палестинцев мирил тандем Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Переиздание доктрины Монро в Латинской Америке — проект госсекретаря Марко Рубио, у которого есть личные причины для пассионарности на этом направлении.

Среднестатистическому американцу от этого не легче. Ему обиднее всего за ситуацию с экономикой. В 2024 году он голосовал за Трампа, потому что поверил в его обещания облегчить жизнь обычным людям. Президент США, однако, взялся облегчать жизнь большим корпорациям. А вот про чаяния маленького человека совсем забыл. К решению наиболее болезненных вопросов, вроде доступности жилья или высоких цен на еду, Белый дом даже не приступал. При этом активно боролся за урезание социальной сферы. Как итог — парадоксальная ситуация. На бумаге экономика США растет. Трамп хвастается, что при нем дела у Америки идут как никогда хорошо. При этом потребители чувствуют себя крайне неуверенно и оценивают политику Трампа негативно.

Пожалуй, со всей серьезностью Трамп подошел лишь к одному направлению — усилению исполнительной (вернее, своей собственной) власти. За первый год Белый дом фактически отодвинул конгресс от процесса принятия решений. Несмотря на то, что Республиканская партия контролировала обе палаты парламента, в 2025 году законодатели были на редкость непродуктивными — приняли всего 38 законов и провели 362 голосования. Зато президент США издал 225 исполнительных указов — больше, чем за весь первый президентский срок.

Трамп также пользовался массовыми чистками чиновников, чтобы рассаживать на важные административные посты нужных лично ему людей. Особое внимание уделяли силовому блоку. И если в случае с Пентагоном ситуация выглядит спорно (несмотря на увольнения, генералитет по-прежнему не в восторге от политики Белого дома), то по линии министерства внутренней безопасности успех неоспорим. Миграционную и таможенную полицию (ICE) Трамп превратил в некое подобие личных штурмовых отрядов. Пока они кошмарят лишь мигрантов в «синих» штатах. Однако при уровне протекции, которое агентам оказывает Белый дом, я не удивлюсь, если в какой-то момент Трамп попробует приспособить этих людей к решению более… деликатных задач.

Впрочем, все это обретенное могущество зиждется на крайне хлипком фундаменте. Действовать без оглядки на остальных Трампу позволяет баланс сил, сложившийся по итогам выборов 2024 году, — когда и Белый дом, и конгресс, и Верховный суд находятся под контролем республиканцев. Структурных реформ, которые бы закрепили новую реальность, его администрация даже не попыталась провести. Политического ресурса на сохранение статус-кво у нее тоже нет.

Реальность для Трампа весьма печальна. Как показали местные выборы в Нью-Йорке и других городах, американцы в показуху Белого дома не верят. Не получив обещанного, они наказывают президента США голосами за идеологически чуждых ему социалистов. И помешать этому Трамп не может. Впереди — у него промежуточные выборы в конгресс и целый год, чтобы подтянуть самые слабые стороны своей администрации. Если этого не сделать, то уже ноябре конгресс либо частично, либо полностью утечет демократам. А достижения Трампа канут в Лету.

