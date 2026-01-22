В Германии активисты пытались покрасить самолет Мерца в розовый цвет

Полиция задержала трех человек на территории ангара, в котором находился частный самолет канцлера Германии Фридриха Мерца, в городе Арнсберг в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Об этом пишет газета Bild.

По ее данным, задержанными оказались две женщины в возрасте 23 и 28 лет и 56-летний мужчина. Все они являются гражданами ФРГ и, предположительно, связаны с климатическими активистами. Отмечается, что правонарушители планировали повредить самолет Мерца — покрасить его в розовый цвет.

Внимание полиции привлек автомобиль с мужчиной неподалеку от частного аэродрома. На вопрос правоохранителей о цели его пребывания мужчина ответил, что ищет аэродром. Проверка показала, что он ранее попадал в поле зрения полиции из-за связей с леворадикальным движением. После этого сотрудники полиции провели осмотр территории аэродрома, где обнаружили еще троих человек.

По информации следствия, подозреваемые прорезали ограждение, чтобы проникнуть в ангар. Прокуратура Арнсберга сообщила газете, что все фигуранты были отпущены из-за отсутствия оснований для их задержания. В отношении них проводится расследование по фактам незаконного проникновения на частную территорию и порчи имущества.

Позже группа, называющая себя «Коллективом сопротивления», заявила, что их члены «пытались вывести из строя частный самолет» Мерца «в рамках протестной акции».

Ранее в Берлине активисты облили красной краской вход в отель, в котором находился министр обороны ФРГ Писториус.