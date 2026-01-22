«Свели к одному вопросу». Что осталось нерешенным в переговорах по Украине?

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в преддверии встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве заявил, что в переговорах по Украине произошел большой прогресс. Он добавил, что урегулирование, по сути, свелось к одному вопросу, но не уточнил, о чем конкретно идет речь. В Кремле отказались комментировать, на какой стадии находятся переговоры. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в преддверии переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что США настроены на успешное урегулирование конфликта на Украине.

Он добавил, что в переговорном процессе произошел большой прогресс и что пришло время завершить конфликт. Уиткофф также выразил уверенность, что участники переговоров «с этим справятся».

Кроме этого, спецпосланник Трампа рассказал, что урегулирование, по сути, свелось к одному вопросу.

«Это (завершение украинского конфликта. — «Газета.Ru») в буквальном смысле всеобъемлющий вопрос, и я думаю, мы свели его к одному вопросу, что значит, что она (ситуация. — «Газета.Ru») разрешима», — подчеркнул Уиткофф, не уточнив, о каком именно вопросе идет речь.

Также он рассказал, что на Украине может появиться беспошлинная зона, что, по его мнению, кардинально изменило бы ситуацию.

О каком вопросе идет речь

Ранее спецпосланник Трампа отмечал, что украинцы говорили о согласовании мирного плана Трампа на 90%. Об этом в конце 2025 года заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Тогда украинский лидер называл два пункта, компромисса по которым сторонам так не удалось достичь. Речь шла о вопросах территорий и контроля над Запорожской АЭС.

Политический обозреватель Александр Гурнов в беседе с «Газетой.Ru» поделился мнением, что слова Уиткоффа о большом прогрессе в переговорах могут быть правдой.

«Американские политики любят говорить, что мирный план по Украине согласован почти на 100%, что стороны вышли на финишную прямую и якобы остался только один вопрос.

Это действительно может быть так. Однако этот один вопрос и является ключевым, потому что, скорее всего, касается территориальных уступок», — пояснил эксперт.

По его словам, именно этот вопрос территориальных уступок имеет принципиальное значение как для РФ, так и для Украины. США же, в свою очередь, говоря об успехах в переговорах, пытаются скрыть настоящие проблемы.

«Когда Уиткофф говорит о возможных зонах беспошлинной торговли, это выглядит так, что Штаты пытаются за непринципиальными вопросами, которые обсуждали стороны, скрыть реально важные проблемы, которые пока не удалось решить. То есть из ста вопросов 99 неважных действительно удалось решить, а вот один важный остался», — заявил Гурнов.

Что говорят в России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не хотела бы комментировать то, на какой стадии находятся переговоры, особенно в преддверии визита американских представителей в РФ. При этом Песков добавил, что президент России Владимир Путин высоко ценит усилия своего американского коллеги Дональда Трампа и приветствует «их результативность».

В то же время депутат Госдумы Дмитрий Новиков в беседе с «Газетой.Ru» говорил, что грядущая встреча Путина, Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера может приблизить мир на Украине.

«Такого рода встречи могут приблизить мир на Украине, поскольку проходят не на инициативной основе, являются не свидетельством какого-то частного клубного желания пообсуждать сложившуюся ситуацию», — уточнил он, добавив, что о конкретных договоренностях говорить пока рано.