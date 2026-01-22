Пьяный водитель поехал на украденном погрузчике прямо в полицейскую машину, распивая виски

В прибрежном городе Колвин-Бэй в Северном Уэльсе полиция арестовала нетрезвого мужчину, который разъезжал по улицам на украденном погрузчике с бутылкой виски в руках и в итоге выехал прямо навстречу патрульной машине, пишет Metro.

Как сообщили в полиции, двое офицеров патрулировали город, когда заметили погрузчик, движущийся по дороге общего пользования.

После проезда кругового перекрестка транспортное средство столкнулось с патрульной машиной, двигавшейся навстречу. Полицейские увидели, что водитель держал в руках бутылку виски во время управления погрузчиком.

В полиции заявили, что мужчина взял погрузчик без согласия владельца и продолжил движение по улицам города в состоянии алкогольного опьянения.

«Мужчина был остановлен и арестован по подозрению в незаконном использовании транспортного средства и отказе пройти медосвидетельствование», — сообщили в полиции.

Во время обыска у задержанного также было обнаружено лезвие, что стало дополнительным основанием для ареста. В качестве наказания ему был назначен условный срок, обязательные неоплачиваемые общественные работы, требование воздерживаться от употребления алкоголя, а также участие в реабилитационной программе. Кроме того, суд лишил его водительских прав сроком на 48 месяцев.

