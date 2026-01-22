Размер шрифта
В Калужской области сгорела церковь

Медийщик Серкин: в храме Архангела Михаила в Калужской области произошел пожар
Пожар произошел в храме Архангела Михаила в деревне Фитинино, расположенной в Перемышльском районе Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил местный медийщик Евгений Серкин.

Как он рассказал, пламя полностью уничтожило здание церкви, служившее молельным домом на время реставрации исторического храма.

«Огонь охватил помещение стремительно, уничтожив все внутри. Как сообщает в своем рапорте митрополиту Клименту священник Максим, пламя не пощадило ни икон, перед которыми молились прихожане, ни богослужебных книг, ни священнических облачений, ни церковной утвари, включая купель для крещения и венцы для венчаний», — отмечается в заявлении.

Серкин добавил, что на месте пожара была обнаружена сохранившаяся закладка с ликом святителя Николая. По словам медийщика, это стало знаком надежды и утешения для прихожан.

В ноябре прошлого года в подмосковных Мытищах произошел пожар около церкви. Загорелось складское помещение с горюче-смазочными материалами. Пламя распространилось на площади 800 квадратных метров. В прокуратуре региона рассказали, что пожар мог начаться из-за аварийного режима работы электрооборудования.

Ранее в Ростовской области произошел пожар в храме.

