Сафонов в ближайшее время вернется в «ПСЖ» после травмы

Сафонов в ближайшее время вернется в общую группу «ПСЖ» после травмы руки

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов может скоро вернуться к тренировкам в команде после травмы. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник.

«В ближайшие несколько дней Матвей Сафонов вернется к тренировкам в общей группе. Обследование руки дало положительный результат», — передал источник.

В декабре Сафонов сыграл четыре матча в стартовом составе подряд. Четвертым стал Межконтинентальный кубок против бразильского «Фламенго», который состоялся на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Российский вратарь стал первым голкипером в истории Международной федерации футбола, кому покорилось такое достижение.

Позднее выяснилось, что по ходу матча Сафонов получил перелом руки, оценка его состоянию будет дана через три-четыре недели. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что перелом произошел во время третьего пенальти в ворота «ПСЖ».

Ранее «ПСЖ» без Сафонова проиграл в матче Лиги чемпионов.