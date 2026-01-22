Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Спорт

Сафонов в ближайшее время вернется в «ПСЖ» после травмы

Сафонов в ближайшее время вернется в общую группу «ПСЖ» после травмы руки
Thaier Al-Sudani/Reuters

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов может скоро вернуться к тренировкам в команде после травмы. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник.

«В ближайшие несколько дней Матвей Сафонов вернется к тренировкам в общей группе. Обследование руки дало положительный результат», — передал источник.

В декабре Сафонов сыграл четыре матча в стартовом составе подряд. Четвертым стал Межконтинентальный кубок против бразильского «Фламенго», который состоялся на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Российский вратарь стал первым голкипером в истории Международной федерации футбола, кому покорилось такое достижение.

Позднее выяснилось, что по ходу матча Сафонов получил перелом руки, оценка его состоянию будет дана через три-четыре недели. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что перелом произошел во время третьего пенальти в ворота «ПСЖ».

Ранее «ПСЖ» без Сафонова проиграл в матче Лиги чемпионов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27684703_rnd_7",
    "video_id": "record::e3db1867-9860-4a94-9d45-0db346aebfc7"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+