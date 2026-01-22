Названа причина, которая может помешать Рублеву дальше побеждать на Australian Open

Знаменитый российский теннисист, победитель 20 турниров АТР в парном разряде и чемпион двух Больших шлемов в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о победе Андрея Рублева в матче второго круга Australian Open над португальцем Джейми Фария – 6:3, 6:3, 4:6, 7:5.

«У Андрея Рублева была во втором круге непростая игра, но, как и у других наших мужчин, победа. У Рублева как раз всегда волнительно по его состоянию, но вроде как тоже психологически готов. Сегодня был маленький звоночек. 5:4 и своя подача - да, подать на матч не смог, причем подал там три двойных за гейм. Но в целом, мне кажется, что сейчас достаточно уверенно Андрей играет и психологически уверенно держит, старается держать себя в руках и пытается все-таки играть в своем стиле. То есть быстро и стабильно. Посмотрим, как дальше будет, потому что дальше соперники будут сильнее и сильнее. И все-таки вот такие спады, которые могут произойти по ходу матча они могут повлиять как-то на результат с более сильными соперниками», — рассказал Ольховский.

В третьем круге Рублев, посеянный в Мельбурне под 13-м номером, встретится с 18-й ракеткой соревнований аргентинцем Франсиско Черундоло.

Ранее Арина Соболенко разгромила 702-ю ракетку мира во втором круге Australian Open.