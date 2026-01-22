Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Спорт

Названа причина, которая может помешать Рублеву дальше побеждать на Australian Open

Экс-теннисист Ольховский: дальше у Рублева соперники будут все сильнее
Jaimi Joy/Reuters

Знаменитый российский теннисист, победитель 20 турниров АТР в парном разряде и чемпион двух Больших шлемов в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о победе Андрея Рублева в матче второго круга Australian Open над португальцем Джейми Фария – 6:3, 6:3, 4:6, 7:5.

«У Андрея Рублева была во втором круге непростая игра, но, как и у других наших мужчин, победа. У Рублева как раз всегда волнительно по его состоянию, но вроде как тоже психологически готов. Сегодня был маленький звоночек. 5:4 и своя подача - да, подать на матч не смог, причем подал там три двойных за гейм. Но в целом, мне кажется, что сейчас достаточно уверенно Андрей играет и психологически уверенно держит, старается держать себя в руках и пытается все-таки играть в своем стиле. То есть быстро и стабильно. Посмотрим, как дальше будет, потому что дальше соперники будут сильнее и сильнее. И все-таки вот такие спады, которые могут произойти по ходу матча они могут повлиять как-то на результат с более сильными соперниками», — рассказал Ольховский.

В третьем круге Рублев, посеянный в Мельбурне под 13-м номером, встретится с 18-й ракеткой соревнований аргентинцем Франсиско Черундоло.

Ранее Арина Соболенко разгромила 702-ю ракетку мира во втором круге Australian Open.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27684529_rnd_8",
    "video_id": "record::4b365cf8-9089-4d06-b405-e0381380d495"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+