Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Культура

«Серьезные проблемы с мужской силой»: близкие Киркорова раскрыл детали состояния певца

Telegram-канал «Свита короля»: Киркоров испытывает проблемы со здоровьем
Натальная карта/VK

Народный артист России испытывает проблемы со здоровьем, несмотря на публичные заявления артиста о хорошем физическом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля» со ссылкой на источник, близкий к артисту.

«Филипп постоянно принимает лекарства, чтобы «быть на коне», но они не всегда помогают, увы. Для него это очень тяжелое испытание», — говорит инсайдер.

По словам источника, Киркоров страдает из-за нарушения мужской функции, а на его состояние негативно влияют сахарный диабет и прием препаратов для снижения веса.

«Киркоров хвастался журналистам, что у него «все работает», но на самом деле у него серьезные проблемы с мужской силой», — утверждается в публикации.

Накануне Киркоров признавался, что уходил со сцены ради восстановления сил, но сейчас чувствует себя прекрасно. Также артист делился, что не сидит на изнуряющих диетах ради сохранения хорошей формы и молодости, но соблюдает здоровый образ жизни. Он занимается в тренажерном зале и ежедневно стоит в планке по пять минут.

Ранее певица Слава призналась, что пьет из‑за отсутствия мужчины и расплакалась. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27684829_rnd_8",
    "video_id": "record::04c36dee-c8c8-4e67-a758-fcdc13ebc873"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+