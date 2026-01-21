Viva Forever: что стало с участницами группы Spice Girls

Самой молодой участнице поп-группы Spice Girls – Эмме Бантон — 21 января исполнилось 50 лет. Она присоединилась к коллективу позже всех — в конце 1994-го, когда группу покинула первоначально отобранная участница из-за недостатка мотивации.

Spice Girls создали Боб и Крис Херберты — менеджеры по талантам из агентства Heart Management. В начале 1990-х их посетила идея собрать коллектив из пяти совершенно разных девушек, и в 1994 году они опубликовали объявление о прослушивании, на которое откликнулись около 400 девушек. В конечном счете финально сформированная пятерка — Джери Халлиуэлл, Мел Би, Мел Си, Виктория Адамс и Эмма Бантон — разорвала контракт Heart Management в 1995 году, но не разошлась, а нашла других менеджеров, сумевших оценить перспективность девушек.

Группа Spice Girls существовала с 1994 по 2000 год, эпизодически собираясь и позже. Девушки собрали целый букет музыкальных наград, включая пять Brit Awards, три American Music Awards и три MTV Europe Music Awards. Итогом их творчества стали три альбома, пять концертных туров и огромное количество пародий и подражателей. А главное: это самая продаваемая женская поп-группа всех времен.

Рассказываем, как сложилась жизнь участниц Spice Girls.