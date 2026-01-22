«Да он просто дурак»: в России оценили стратегию нового министра обороны Украины

20 января новый министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что стратегическая цель Киева — это убийство 50 тыс. российских солдат каждый месяц. Он добавил, что эту задачу ему поставил лично украинский президент Владимир Зеленский. В Кремле, реагируя на слова главы минобороны Украины, отметили, что приняли их во внимание. Депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru» назвал Федорова «просто дураком» без военного образования. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Кремле обратили внимание на слова нового министра обороны Украины Михаила Федорова, который заявил, что цель Киева — убивать 50 тыс. россиян в месяц. Об этом рассказал пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

«Специальная военная операция продолжается. Внимание обратили. Собственно, ничего нового здесь (в высказывании министра обороны Украины Федорова. — «Газета.Ru») не содержится. [Киевский] режим продолжает свою политику, но настает время для режима принимать соответствующие решения и брать ответственность на себя», — отметил официальный представитель Кремля.

20 января глава минобороны Украины заявил, что стратегической целью Киева является убийство 50 тыс. российских военных каждый месяц. Это якобы нужно для того, чтобы убедить Россию сеть за стол переговоров. По словам Федорова, такую задачу ему поставил лично президент Украины Владимир Зеленский. Он также утверждал, что за декабрь ВСУ якобы ликвидировали 35 тыс. бойцов армии РФ.

До этого министр обороны Украины запустил систему Army of Drones Bonus, по которой украинские военные получают цифровые баллы за подтвержденные убийства российских солдат. Она интегрирована в маркетплейс Brave 1 Market, так называемый Amazon для военных, где эти баллы можно обменять на технику. Разработкой системы Федров занимался еще с 2023 года, когда занимал пост министра цифровой трансформации.

«Просто дурак»

Депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя заявление Михаила Федорова в беседе с «Газетой.Ru», отметил, что слова глава минобороны Украины говорят о том, что он «просто дурак» без какого-либо военного образования.

«Это какой-то очередной выродок [президент Украины Владимира] Зеленского, который пытается поднять боевой дух армии вот такими дешевыми высказываниями. Сразу видно, человек далекий от военного дела», — отметил парламентарий.

Колесник также добавил, что Федорову придется поплатиться за свои слова.

«Больная стратегия»

Не оценили заявление нового украинского министра обороны и его соотечественники. Депутат Верховной рады Анна Скороход назвала «больной» цель убить 50 тыс. российских солдат в месяц.

«Вам не кажется, что стратегией должно быть окончание войны, обмен всех наших военнопленных, возвращение и розыск всех без вести пропавших и возвращение с фронта ребят, которые уже просто морально и физически устали? Окончание того террора, который сейчас происходит. Почему мы все сидим без света, без воды, без тепла, а у нас стратегия убивать 50 тысяч россиян?!» — задалась вопросом парламентарий.

Скороход также поставила под сомнение заявление Федорова о том, что в декабре ВСУ ликвидировали 35 тыс. российских военных. Она отметила, что «если бы было так, то российской армии уже не существовало бы».

«А кто-то говорит о том, какие у нас потери? И сколько это все еще будет продолжаться? Кто-то говорит, что мы не забираем тела? Не кажется ли нам всем, что у нас стратегии и приоритеты должны быть другие?» — продолжила депутат, добавив, что целями Киева должны стать мир и сохранение нации.