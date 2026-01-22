В Москве снова разбили мемориальную доску Политковской

В Москве неизвестные снова сорвали мемориальную доску на доме, где жила журналистка Анна Политковская. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

«У доски также убрали часть цветов, которые москвичи приносили ранее», — сказано в посте.

На кадрах, опубликованных каналом, видно, что на здании нет таблички, остался только след.

В прошлый раз доску разбили 18 января. Позже ее восстановили.

21 января стало известно, что Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 1000 рублей мужчину за повреждение мемориальной таблички на доме Политковской. Суд признал Александра Филиппова виновным в мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ и назначил ему административный штраф.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что такое наказание является недостаточным.

В середине января в Москве дважды разбивали мемориальные доски, установленные в память о Политковской. По данным СМИ, ответственность за уничтожение первого памятного знака взяла на себя запрещенная в России неонацистская группировка.

Ранее бюст Политковской установили во Франции.