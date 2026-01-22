Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

В Москве снова разбили мемориальную доску Политковской

Осторожно, новости: неизвестные снова сорвали мемориальную доску Политковской 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27683815_rnd_8",
    "video_id": "record::2c431a70-104f-4ebe-86f6-77e875cd8f63"
}

В Москве неизвестные снова сорвали мемориальную доску на доме, где жила журналистка Анна Политковская. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

«У доски также убрали часть цветов, которые москвичи приносили ранее», — сказано в посте.

На кадрах, опубликованных каналом, видно, что на здании нет таблички, остался только след.

В прошлый раз доску разбили 18 января. Позже ее восстановили.

21 января стало известно, что Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 1000 рублей мужчину за повреждение мемориальной таблички на доме Политковской. Суд признал Александра Филиппова виновным в мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ и назначил ему административный штраф.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что такое наказание является недостаточным.

В середине января в Москве дважды разбивали мемориальные доски, установленные в память о Политковской. По данным СМИ, ответственность за уничтожение первого памятного знака взяла на себя запрещенная в России неонацистская группировка.

Ранее бюст Политковской установили во Франции.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+