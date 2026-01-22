Чтобы предотвратить Третью мировую войну, Европе нужно вести «искреннюю» и «смелую» политику, которая избегает «ложного морального негодования», преодолевает «идеологическую слепоту» и предусматривает «четкую стратегию» в отношении России, США и других стран. Об этом в статье для Berliner Zeitung написал бывший посол Германии в Бельгии и постоянный представитель ФРГ при ОБСЕ Рюдигер Людекинг.

По его словам, такая политика не должна «демонстрировать подчинение какой-либо крупной державе», и ее частью должны быть семь пунктов:

Ценности и интересы разных стран должны совместно составлять основу общей стратегии. И «право на жизнь» не должно игнорироваться перед лицом «вопиющих нарушений международного права»;

2. Европе надо признать, что «изоляция России провалилась», а «санкции переоценены»;

3. Европа должна «избегать прямого вмешательства в войну с Россией»;

4. ЕС должен «ускорить развитие европейской обороны»;

5. Европа должна искать путь к миру на Украину вместе с США и наладить дипломатические отношения с Россией;

6. Европа должна занять «четкую позицию» в отношении угроз США Гренландии;

7. Европа должна «содействовать мировому порядку, основанному на ценностях».

По словам Людекинга, эти позиции «отнюдь не являются маргинальными», и у «Европы есть возможность начать все заново».

На Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января президент США Дональд Трамп заявлял, что Третьей мировой войны не случится из-за украинского кризиса, а урегулирование может состояться в кратчайшие сроки. В январе 2026 года глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в республике партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук также отмечал, что декларация о развертывании многонациональных сил на Украине приблизила мир к Третьей мировой войне.

Ранее глава Еврокомиссии заявила о готовности защитить Гренландию от США.