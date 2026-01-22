Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
 (обновлено  )
Политика

В Европе рассказали, что остановит третью мировую войну

Экс-посол Людекинг: Европу от третьей мировой войны спасут семь решений
Geert Vanden Wijngaert/AP

Чтобы предотвратить Третью мировую войну, Европе нужно вести «искреннюю» и «смелую» политику, которая избегает «ложного морального негодования», преодолевает «идеологическую слепоту» и предусматривает «четкую стратегию» в отношении России, США и других стран. Об этом в статье для Berliner Zeitung написал бывший посол Германии в Бельгии и постоянный представитель ФРГ при ОБСЕ Рюдигер Людекинг.

По его словам, такая политика не должна «демонстрировать подчинение какой-либо крупной державе», и ее частью должны быть семь пунктов:

  1. Ценности и интересы разных стран должны совместно составлять основу общей стратегии. И «право на жизнь» не должно игнорироваться перед лицом «вопиющих нарушений международного права»;

2. Европе надо признать, что «изоляция России провалилась», а «санкции переоценены»;

3. Европа должна «избегать прямого вмешательства в войну с Россией»;

4. ЕС должен «ускорить развитие европейской обороны»;

5. Европа должна искать путь к миру на Украину вместе с США и наладить дипломатические отношения с Россией;

6. Европа должна занять «четкую позицию» в отношении угроз США Гренландии;

7. Европа должна «содействовать мировому порядку, основанному на ценностях».

По словам Людекинга, эти позиции «отнюдь не являются маргинальными», и у «Европы есть возможность начать все заново».

На Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января президент США Дональд Трамп заявлял, что Третьей мировой войны не случится из-за украинского кризиса, а урегулирование может состояться в кратчайшие сроки. В январе 2026 года глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в республике партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук также отмечал, что декларация о развертывании многонациональных сил на Украине приблизила мир к Третьей мировой войне.

Ранее глава Еврокомиссии заявила о готовности защитить Гренландию от США. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27684721_rnd_7",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+