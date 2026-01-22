В Польше заявили о модернизации верфей из-за России

В связи с якобы существующей «угрозой» со стороны России в Балтийском море Польша активно занимается модернизацией своего военно-морского флота. Страна выделяет на эти цели значительные средства, что привело к «возрождению из пепла» местных верфей, заявил член правления государственной оборонной компании PGZ Ян Грабовски, чьи слова приводит Financial Times (FT).

Грабовски привел в пример Гдыньскую судоверфь, которая в настоящее время занимается строительством трех новых фрегатов для польского флота.

Помимо этого, Варшава в ноябре заключила соглашение о приобретении трех шведских подводных лодок. Также были спущены на воду новые тральщики и начато строительство спасательного судна, предназначенного для поддержки операций с подводными лодками.

Строительство трех фрегатов, общей стоимостью €3,5 млрд, осуществляется компанией PGZ совместно с британским производителем военной техники Babcock. Поставка трех подводных лодок будет выполнена шведской компанией Saab, общая стоимость контракта составляет €2,3 млрд.

FT отмечает, что Польша долгое время не уделяла должного внимания развитию своих военно-морских сил, и в настоящее время впервые за многие десятилетия осуществляет строительство подводных лодок и фрегатов. По данным издания, польский флот на данный момент располагает подводной лодкой советской постройки (переданной Польше в 1986 году) и двумя фрегатами, созданными в США в 1970-х годах. Однако, по мнению газеты, сейчас страна приступила к самой масштабной модернизации флота со времен холодной войны.

