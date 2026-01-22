Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

В Польше заявили о модернизации верфей из-за России

FT: польские верфи возрождаются «из пепла» из-за России
Chris Helgren/Reuters

В связи с якобы существующей «угрозой» со стороны России в Балтийском море Польша активно занимается модернизацией своего военно-морского флота. Страна выделяет на эти цели значительные средства, что привело к «возрождению из пепла» местных верфей, заявил член правления государственной оборонной компании PGZ Ян Грабовски, чьи слова приводит Financial Times (FT).

Грабовски привел в пример Гдыньскую судоверфь, которая в настоящее время занимается строительством трех новых фрегатов для польского флота.

Помимо этого, Варшава в ноябре заключила соглашение о приобретении трех шведских подводных лодок. Также были спущены на воду новые тральщики и начато строительство спасательного судна, предназначенного для поддержки операций с подводными лодками.

Строительство трех фрегатов, общей стоимостью €3,5 млрд, осуществляется компанией PGZ совместно с британским производителем военной техники Babcock. Поставка трех подводных лодок будет выполнена шведской компанией Saab, общая стоимость контракта составляет €2,3 млрд.

FT отмечает, что Польша долгое время не уделяла должного внимания развитию своих военно-морских сил, и в настоящее время впервые за многие десятилетия осуществляет строительство подводных лодок и фрегатов. По данным издания, польский флот на данный момент располагает подводной лодкой советской постройки (переданной Польше в 1986 году) и двумя фрегатами, созданными в США в 1970-х годах. Однако, по мнению газеты, сейчас страна приступила к самой масштабной модернизации флота со времен холодной войны.

Ранее в Польше рассказали о возможных планах по минированию границы с Россией.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27684517_rnd_7",
    "video_id": "record::6a1e9b9d-dcea-4229-a692-44326b6659f1"
}
 
Теперь вы знаете
Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на нас?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+