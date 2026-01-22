Размер шрифта
На Украине назвали единственную тему встречи Трампа и Зеленского в Давосе

«Страна.ua»: Трамп и Зеленский на встрече в Давосе обсудят вывод ВСУ из Донбасса
Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

Вывод украинских войск из Донбасса станет единственной темой встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Давосе. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Единственной темой встречи Трампа и Зеленского в Давосе становится вывод украинских войск из Донбасса», — отмечается в сообщении.

Встреча Трампа и Зеленского в Давосе уже началась. Как сообщил научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Владимир Васильев, на этих переговорах лидеры стран будут обсуждать итоговую версию плана по мирному урегулированию украинского конфликта. По его мнению, американский президент спешит закрыть этот вопрос, поэтому по итогам беседы в ближайшее время могут прозвучать новые официальные заявления.

Политолог Рафаэль Ордуханян считает, что Трамп вряд ли сумеет убедить Зеленского вывести войска из Донбасса. На данный момент это самый сложный аспект в их переговорах, рассчитывать на положительный исход в этом не стоит, сказал эксперт. Он напомнил, что спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф отмечал наличие одного крайне сложного вопроса, к которому на сегодняшний день свелось урегулирование конфликта. По мнению Ордуханян, речь идет как раз о выходе ВСУ с территории Донбасса — до сих пор Трамп не смог уговорить Киев пойти на этот шаг, и в будущем вряд ли сможет, так как надо будет заручиться поддержкой европейских политиков.

Ранее Путин назвал одну из главных тем встречи с представителями Трампа в Москве.

