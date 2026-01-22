Пашинян прекратил прием заявок на дискотеку, где он будет ударником

Пашинян больше не принимает заявки на дискотеку, где он сыграет на барабанах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прекратил прием заявок на дискотеку, где он будет играть на ударных, поскольку желающих слишком много. Пост об этом появился в Telegram-канале политика.

19 января 2026 года Пашинян опубликовал ролик с музыкальной группой. В ней были пианист, гитарист, саксофонист и две вокалистки. Тогда же он пообещал пригласить молодежь на дискотеку. Она пройдет 30 января.

«Нам пришлось прекратить регистрацию, потому что на данный момент число заявок превышает ожидания в семь раз», — сказал Пашинян.

Премьер-министр добавил, что психологически он не был готов выступать на такую аудиторию, однако дискотека все равно состоится.

В декабре 2025 года Пашинян опубликовал в соцсети видеоселфи с видом на Исаакиевский собор во время рабочего визита в Санкт-Петербург. На заднем фоне у него играла песня Олега Газманова «Дождись» в исполнении российской группы Uma2rman. На записи можно было услышать строчку из композиции: «Знай, что пройдут дожди, только меня дождись».

Ранее Трамп сыграл в гольф под Скриптонита.