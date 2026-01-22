Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Пашинян прекратил прием заявок на дискотеку, где он будет ударником

Пашинян больше не принимает заявки на дискотеку, где он сыграет на барабанах
Telegram-канал Nikol Pashinyan

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прекратил прием заявок на дискотеку, где он будет играть на ударных, поскольку желающих слишком много. Пост об этом появился в Telegram-канале политика.

19 января 2026 года Пашинян опубликовал ролик с музыкальной группой. В ней были пианист, гитарист, саксофонист и две вокалистки. Тогда же он пообещал пригласить молодежь на дискотеку. Она пройдет 30 января.

«Нам пришлось прекратить регистрацию, потому что на данный момент число заявок превышает ожидания в семь раз», — сказал Пашинян.

Премьер-министр добавил, что психологически он не был готов выступать на такую аудиторию, однако дискотека все равно состоится.

В декабре 2025 года Пашинян опубликовал в соцсети видеоселфи с видом на Исаакиевский собор во время рабочего визита в Санкт-Петербург. На заднем фоне у него играла песня Олега Газманова «Дождись» в исполнении российской группы Uma2rman. На записи можно было услышать строчку из композиции: «Знай, что пройдут дожди, только меня дождись».

Ранее Трамп сыграл в гольф под Скриптонита.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27684421_rnd_4",
    "video_id": "record::f97aeedb-3296-42b2-a623-55d45c09556f"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+