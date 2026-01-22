Александр Хинштейн попал в ДТП

Автомобиль губернатора Курской области Александра Хинштейна занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. О происшествии он поделился в своем Telegram-канале.

«Сегодня планировал целый день работать в Конышёвском районе. К сожалению, погодные условия у нас непростые. Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. Сейчас нахожусь в больнице. Слава Богу, всё обошлось без серьезных последствий. Пострадавших нет, с другими машинами не столкнулись», — сообщил Хинштейн.

Он принес извинения жителям области, с которыми не получилось встретиться из-за ДТП.

