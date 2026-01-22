Размер шрифта
Общество

Врач оставил иглу в ягодице пациента и остался без работы

Врача, оставившего иглу в ягодице пациента, отстранили от работы
Shutterstock/FOTODOM

Врач в Сингапуре оставил иглу в ягодице пациента и остался без работы, пишет Must Share News.

Специалист по имени Чжао Ин был оштрафован на $3800 и отстранен от практики сроком на три месяца. Пациент обратился к нему за лечением болей в плечах, спине и шее. Перед началом процедуры врач не собрал полноценный медицинский анамнез и не провел должной оценки состояния пациента.

После завершения сеанса Чжао не удалил одну из игл, оставив ее в нижней части ягодицы пациента. Уже после процедуры пациент почувствовал резкую боль и онемение, распространявшееся по внутренней поверхности бедер и ног. Обнаружив иглу, он самостоятельно извлек ее.

В результате пациент испытал боль в правом бедре, а также кратковременное головокружение и страх. Несмотря на уведомление о случившемся, Чжао, как установило расследование, не осмотрел пораженную область и не оказал надлежащего последующего ухода.

Сообщается, что хотя действия специалиста не были умышленными, пациенту был причинен вред.

Ранее медсестра была отстранена от работы за то, что проводила ночные смены с бойфрендом.

