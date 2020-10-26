Вакцину «ЭпиВакКорона» включили в рекомендации Минздрава по лечению COVID-19

Минздрав России включил в список рекомендаций по лечению и профилактики коронавируса SARS-CoV-2 вакцину «ЭпиВакКорона». Об этом сообщает РИА «Новости».

Рекомендации по использованию препарата были внесены в раздел о специфической профилактике коронавируса у взрослых.

«В РФ зарегистрированы две вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых лиц от 18 до 60 лет», — говорится в рекомендации.

В Минздраве уточнили, что вакцина «ЭпиВакКорона» разработана на основе пептидных антигенов

Вторая российская вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 13 октября.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 43,5 млн заболевших, около 32 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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