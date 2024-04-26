Фигурант дела о взятке замминистра обороны Иванову Бородин обжаловал арест

В Басманный суд города Москвы пришла апелляционная жалоба на постановление об аресте фигуранта дела о взятке заместителя главы министерства обороны России обороны Иванова — Сергея Бородина. Об этом свидетельствует картотека на сайте суда.

Так, в картотеке дел зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление суда об избрании меры пресечения в виде ареста Бородину. Ему вменяют дачу взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

24 апреля Басманный суд Москвы отправил в СИЗО замминистра обороны Тимура Иванова, которого подозревают в получении особо крупной взятки. По версии следствия, он вступил в сговор с другими людьми, чтобы получить незаконное вознаграждение за помощь («оказание услуг имущественного характера») в подрядных и субподрядных работах для Минобороны. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Позднее суд в Москве получил жалобу защиты Тимура Иванова на его арест.

Ранее силовики оценили сумму взятки Иванову в 1 млрд рублей.