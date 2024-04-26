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Эрдоган приедет в США в следующий раз

МИД Турции подтвердил перенос визита Эрдогана в США на более поздний срок

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Liesa Johannssen/Reuters

Министерство иностранных дел Турции подтвердило перенос визита президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в Соединенные Штаты на более поздний срок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Турции Онджю Кечели.

«Запланированный на 9 мая визит господина президента в США был перенесен на более поздний срок, удобный для обеих сторон, из-за несостыковки в графиках. Диалог на высоком уровне между Турцией и США будет продолжен», — заявил Кечели.

Первоначально информацию о том, что турецкий президент отложит свой визит в Соединенные Штаты, намеченный на 9 мая, опубликовало информационное агентство Reuters со ссылкой на неназванного турецкого чиновника.

Позднее эти данные подтвердил представитель Белого дома, добавив, что стороны пока не сумели согласовать новые даты поездки Эрдогана в Штаты.

Ранее Эрдоган назвал Нетаньяху Гитлером.

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