ФИБА продлила отстранение российских спортсменов

Международная федерация баскетбола (ФИБА) продлила отстранение России и Белоруссии. Об этом сообщает сайт Российской федерации баскетбола (РФБ).

«На заседании Центрального бюро ФИБА присутствовал президент РФБ Андрей Кириленко. Но он не имел права участвовать в обсуждении вопросов, связанных с Россией и Белоруссией. Статус по ним был продлен до декабря 2024 года», — говорится в сообщении.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Некоторые федерации уже отказались от выступления на Играх.

Ранее вице-премьер России назвал санкции в отношении российского спорта подарком.