ВСУ атаковали два детских сада Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались ударить БПЛА по двум детским садам в в поселке Приазовское Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, слова которого передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что атака была сорвана силами РЭБ. Беспилотники были нейтрализованы за пределами детсадов. Взрыв произошел в десятках метров от них.

Вечером 26 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар и попали снарядом в частный дом в Каховке.

В этот же день подразделения группировки российских войск «Днепр» в течение суток нанесли огневое поражение военнослужащим и технике трех бригад Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции.

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