Глава Гагаузии призвала главу МВД Молдавии уйти в отставку

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что министр внутренних дел и глава полиции республики должны уйти после того, как подвергли граждан психологическому давлению. Ее слова передает РИА Новости.

«Хотела бы сказать министру внутренних дел и главе гениспектората полиции, что они должны подать в отставку», — отметила Гуцул.

Она добавила, что политики не должны были допустить такого отношения к своим гражданам, так как находятся на службе у народа Молдавии, а не на службе «у некоторых лиц, которые сидят в правительстве и парламенте».

Политик третий раз за последние два месяца посетила Россию с рабочим визитом. В зале аэропорта в ожидании ее прилета собрались родственники и сторонники Гуцул. В аэропорту Кишинева, куда прилетел ее авиарейс из Стамбула, объявили эвакуацию. По ее словам, правоохранители задерживают в аэропорту ее советников, которые прибыли в составе делегации автономии из РФ.

До этого Гуцул заявляла, что ожидает любую реакцию Кишинева на свою третью поездку в Россию.

22 апреля лидер партии «Возрождение» Наталья Параска заявила, что спецслужба Молдавии пригрозила ей уголовной ответственностью из-за того, что она посещала Москву.

Ранее оппозиция Молдавии прокомментировала уголовное преследование главы Гагаузии.