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Ушедшую на почту и пропавшую певицу два дня ищут в Перми

В Перми два дня ищут певицу, которая ушла на почту и не вернулась

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Поисковый отряд имени Ирины Бухановой/VK

В Перми два дня ищут 49-летнюю певицу, которая не вернулась с почты. Информация об этом появилась в группе поискового отряда имени Ирины Бухановой во «ВКонтакте».

По информации отряда, Светлана Маслова пропала 24 апреля. В комментариях уточняется, что в тот день женщина ушла на почту и должна была вернуться в 19:00, однако этого не произошло. Когда дочь позвонила ей, россиянка сказала, что еще находится в почтовом отделении. После этого какая-либо связь с ней пропала.

Сообщается, что женщина имеет рост 160 сантиметров, среднее телосложение, рыжие короткие волосы и зеленые глаза. Последний раз, когда ее видели, пропавшая была одета в светло-сиреневую куртку, черную короткую юбку и черные сапоги на каблуках.

В комментариях группы поискового отряда также отмечается, что пропавшая никогда не прогуливает работу и всегда приходит вовремя. По данным Ura.ru, в соцсетях женщины сказано, что она увлекается вокалом.

Ранее в Краснодаре девушка-подросток пропала после ссоры с матерью из-за плохой учебы.

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