Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун ушел от ответа на вопрос, может ли Киев победить Москву. Слова Брауна передает ТАСС.

«Понимаете, ключевой момент заключается в том, чтобы убедиться, что Украина может защищаться», — сказал Браун.

До этого Браун говорил, что Российская Федерация превосходит Украину на поле боя.

26 апреля депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что украинские власти ожидают негативного развития событий во второй половине мая, поэтому стремятся ограничить доступ граждан к неугодной для себя информации.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в этот же день призвала готовиться к тому, что пакет помощи Киеву от США окажется последним.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, чего ВСУ не хватает для формирования новых бригад.