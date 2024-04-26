Гуцул заявила, что в аэропорту Кишинева задерживают ее советников

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила ТАСС, что правоохранители задерживают в аэропорту ее советников, которые прибыли в составе делегации автономии из РФ, поэтому она вызвала адвокатов.

«Власти делают все, чтобы как-то попытаться нас унизить — около часа меня держали в аэропорту, досматривая вещи. Сначала хотели допросить, но до этого не дошло, решили отпустить», — рассказала она.

Гуцул добавила, что в аэропорту находятся ее коллеги и члены исполкома, которые прибыли вместе с ней из Москвы. По ее словам, на них хотят составить протокол. Чтобы оказать им помощь, был вызван правозащитник.

До этого муж главы Гагаузской автономии Артем Гуцул сообщил, что его супругу Евгению Гуцул после прилета в Молдавию могли отправить на тщательный досмотр.

До этого Гуцул заявляла, что ожидает любую реакцию Кишинева на свою третью поездку в Россию.

22 апреля лидер партии «Возрождение» Наталья Параска заявила, что спецслужба Молдавии пригрозила ей уголовной ответственностью из-за того, что она посещала Москву.

Ранее оппозиция Молдавии прокомментировала уголовное преследование главы Гагаузии.