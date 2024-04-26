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Ученые научились предсказывать артрит по анализу крови задолго до его появления

SciAdv: биомаркеры крови указали на остеоартрит колена за восемь лет до диагноза

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Shutterstock

Американские ученые из Университета Дьюка в штате Северная Каролина выяснили, что анализ крови может указать на развитие остеоартрита (ОА) коленного сустава за восемь лет до проявления болезни. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

В новой работе команда проанализировала сыворотку крови 200 женщин примерно одного веса и возраста, у половины из которых был диагностирован остеоартрит, а у другой половины — нет.

Ученые обнаружили, что небольшое количество биомаркеров в анализе крови успешно отличает женщин с ОА коленного сустава от женщин без него, улавливая молекулярные сигналы болезни за восемь лет до того, как это заболевание было диагностировано с помощью рентгена.

«Это важно, потому что это дает больше доказательств того, что в суставе существуют аномалии, которые можно обнаружить с помощью биомаркеров крови задолго до того, как рентген покажет болезнь. Диагностика на ранней стадии может дать возможность остановить процесс и восстановить здоровье суставов», — отметили авторы исследования.

Ранее ученые назвали анализ, позволяющий выявить рак кишечника на ранней стадии.

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