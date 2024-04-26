Ведущие пловцы мира готовят многомиллионный иск против WADA

Пловцы, выступавшие на Олимпиаде-2020, ведут консультации с юристами и спортивным руководством своих стран по вопросу подачи многомиллионного иска против Всемирного антидопингового агентства (WADA), передает The Times.

На иск уже выделены средства, если спортсмены примут решение его подать.

Иск планируется подать из-за скандала с китайскими пловцами.

Издание NYT по итогам совместного расследования вместе с ARD сообщило, что в январе 2021 года в образцах проб китайских атлетов был выявлен триметазидин, из-за которого всех наград с декабря 2021 года лишилась российская фигуристка Камила Валиева.

WADA умолчало об этом и не применило к ним никаких санкций, допустив к участию в Играх в Токио.

Китайское антидопинговое агентство установило в ходе собственного расследования, что следы препарата были обнаружены на столе в отеле, где остановилась спортивная делегация. Главный юрисконсульт WADA Росс Венцель заявил, что организация не смогла опровергнуть вердикт китайской стороны.

Ранее Илья Авербух сравнил WADA с раковой опухолью.