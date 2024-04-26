Казанская полиция нашла дома у наркокурьера таз с мефедроном

В Казани полицейские поймали наркокурьера и нашли у него дома таз с мефедроном. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по городу задержали подозреваемого в наркоторговле 32-летнего мужчину. Правоохранители поймали его, когда тот оборудовал закладку с мефедроном массой более 4 граммов.

Во время обыска по месту жительства задержанного сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще 1831 грамм аналогичного вещества. Оно было частично расфасовано по пакетикам и хранилось в пластиковом тазе и кувшине.

По версии правоохранителей, мужчина являлся оптовым наркокурьером и планировал сбыть всю партию на территории Татарстана. Возбуждено уголовное дело, фигуранта заключили под стражу.

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