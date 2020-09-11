МВД готовит запрос Германии по ситуации с Навальным

После сообщений о выходе оппозиционера Алексея Навального из комы МВД России готовит дополнительный запрос ФРГ об оказании правовой помощи. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

В ведомстве уточнили, что данный запрос включает в себя ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел России и российского специалиста при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным, врачами и экспертами. В запрос входит также ходатайство о возможности задавать уточняющие вопросы в ходе следственных действий.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в Германию. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт считает вероятным, что Навального могли отравить.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что следственные действия по ситуации с Навальным идут де-факто. Если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.

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