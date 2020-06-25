Рекордное число новых выявленных случаев COVID-19 зафиксировано в трех штатах США

В трех американских штатах выявлено рекордное число новых выявленных случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg.

Такими штатами стали Калифорния, Аризона и Техас.

Положительные результаты анализов на коронавирусную инфекцию за сутки получили 7 149 человек в Калиофорнии. При этом в Техасе данный показатель составил 5 551 граждан.

В свою очередь в Аризоне число выявленных случаев коронавируса за сутки составило 1 795 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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