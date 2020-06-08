В России за сутки спасатели потушили почти 40 лесных пожаров

Российские спасатели за сутки ликвидировали 38 лесных пожаров в стране общей площадью почти в 1,4 тыс. гектаров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Авиалесоохраны РФ.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 7 июня в России ликвидировано 38 лесных пожаров на площади 1383 гектаров», — сообщили в ведомстве.

По информации Авиалесоохраны, в настоящее время в России остаются активными 22 лесных пожара на площади более 7 тыс. гектаров леса.

Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Красноярском крае — более 4,1 тыс. гектаров.

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