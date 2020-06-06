В США выявили более 24 тысяч новых случаев коронавируса

В Соединенных Штатах за последние сутки зафиксировали еще более 24 тысяч заразившихся коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Согласно обновленным сведениям, в США выявили 24 720 случаев заражения, что на 3,5 тыс. инфицированных больше, чем днем ранее. Кроме того, этот показатель является самым большим в США за последние две недели.

Также за сутки был зафиксирован 921 летальный исход.

Всего в стране зарегистрировали свыше 1,8 млн заболевших, почти 500 тыс. выздоровевших и более 109 тыс. смертей от COVID-19.

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