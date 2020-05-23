В России 276 тысяч человек находятся под наблюдением из-за COVID-19

В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на новую коронавирусную инфекцию находятся 276 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Роспотребнадзора.

За все время пандемии в России провели 8,4 млн тестирований на новый коронавирус, также указано в сообщении.

По последней информации, в России зафиксировано 326 448 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 3249 — с летальным исходом. Вылечились 99 825 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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