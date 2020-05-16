В Северной Осетии выявили нарушения при выплатах медикам

Прокуратура Северной Осетии выявили нарушения порядка выплаты компенсаций медицинским работникам региона, работающим с пациентами с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.

В ходе проверки установлено, что региональное министерство здравоохранения не приняло меры по доведению средств до медицинский учреждений и не проконтролировало процесс принятия локальных правовых актов, из-за чего выплаты были задержаны, заявили в прокуратуре.

По данным ведомства, в настоящее время выплаты осуществлены, ситуация находится на контроле прокуратуры.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина, врачам в течение трех месяцев должны доплачивать по 80 тыс. рублей, медсестрам — по 50 тыс. рублей, а младшим медицинским работникам — по 25 тыс. рублей. Специальные премии распространяются и на врачей скорой помощи. Они получат от 25 до 50 тыс. рублей, в зависимости от должности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Правительство выделило 22 млрд рублей на майские выплаты медикам

— СК разбирается с данными о невыплате надбавок медикам, работающим с COVID-19