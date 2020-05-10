Источник рассказал о состоянии госпитализированного протоиерея Смирнова
Состояние главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова, госпитализированного с коронавирусом нового типа, оценивается как некритичное. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в окружении священника.
В настоящее время протоиерей находится в состоянии средней тяжести, заявил источник. Он отметил, что самочувствие Смирнова не ухудшается в последние несколько дней, необходимость в искусственной вентиляции легких отсутствует.
Ранее стало известно, что 69-летний протоиерей Димитрий Смирнов был госпитализирован, у него диагностирована новая коронавирусная инфекция. Священник входит в группу риска из-за возраста и перенесенной операции.
По последним данным, в России зафиксировано 209 688 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 1 915 – с летальным исходом. Выздоровели 34 306 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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