Попова ожидает, что всплеск числа заразившихся COVID должен насторожить россиян

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В Роспотребнадзоре заявили, что всплеск числа заразившихся коронавирусом должен насторожить россиян и заставить задуматься. Об этом глава службы Анна Попова сказала в эфире телеканала «Россия 24».

По ее мнению, последние цифры по числу заболевших должны заставить жителей страны отказаться от неправильных поступков и нарушений требований режима самоизоляции.

«Пока это всплеск, значимая цифра, и сегодня она должна насторожить наших граждан», — добавила Попова.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее президент России Владимир Путин продлил до 11 мая режим самоизоляции в России.

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