Правительство Чехии одобрило продление режима ЧП до конца мая
Чешское правительство одобрило продление режима чрезвычайного положения в стране до 25 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого вице-премьера и главу центрального кризисного штаба республики Яна Гамачека.
По его словам, правительство Чехии уже направило просьбу о продлении данного режима в парламент страны.
Чешские власти ввели режим ЧП в связи с ситуацией с коронавирусом 12 марта, а после продлили его действие до 30 апреля.
В Чехии число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 7138.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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