Число новых случаев заражения COVID-19 в Южной Корее упало до 8

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Южнокорейские медики за последние сутки выявили всего 8 новых случаев заражения коронавирусом, общее инфицированных выросло до 10 661, выздоровели еще 105 человек, сообщает агентство YONHAP со ссылкой на центр по контролю и профилактике заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

По данным центра, из восьми новых случаев пять были обнаружены у прибывших из других стран. Пик новых случаев заражения пришелся в республике на 29 февраля.

Общее число выздоровевших в стране на 19 апреля выросло до 8042, что составляет более 74% от всех заболевших.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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