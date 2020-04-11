В Швейцарии число заразившихся коронавирусом приближается к 25 тысячам

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В Швейцарии за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 590, достигнув 24 900, пишет Минздрав страны.

Также сообщается о тысячи погибших и 11 тыс. выздоровевших пациентах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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