Россиянам предоставят бесплатные консультации по коронавирусу
Начиная с этой недели, любой россиянин сможет бесплатно проконсультироваться по телефону или посредством мобильного приложения с врачом входящего в экосистему Сбербанка сервиса телемедицины DocDoc.
Номер «горячей линии» — 8 800 707-85-72.
Обратившимся по простым вопросам советы сначала даст оператор. Однако, если понадобится консультация, требующая медицинской квалификации, будет осуществлено соединение с одним из 400 врачей сервиса.
Средняя длительность консультации составляет порядка 15 минут, однако в принципе она не ограничена.
Врачи DocDoc практикуют в частных клиниках Москвы и других городов, но могут быть подключены и специалисты государственных медучреждений.
Создал и финансирует сервис Сбербанк.
«Мы хотим, чтобы каждый житель страны имел возможность получить бесплатную квалифицированную консультацию врача по вопросам коронавирусной инфекции, не выходя из дома», — прокомментировал глава Сбербанка Герман Греф.