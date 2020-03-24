Россиянам предоставят бесплатные консультации по коронавирусу

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Начиная с этой недели, любой россиянин сможет бесплатно проконсультироваться по телефону или посредством мобильного приложения с врачом входящего в экосистему Сбербанка сервиса телемедицины DocDoc.

Номер «горячей линии» — ‪8 800 707-85-72.

Обратившимся по простым вопросам советы сначала даст оператор. Однако, если понадобится консультация, требующая медицинской квалификации, будет осуществлено соединение с одним из 400 врачей сервиса.

Средняя длительность консультации составляет порядка 15 минут, однако в принципе она не ограничена.

Врачи DocDoc практикуют в частных клиниках Москвы и других городов, но могут быть подключены и специалисты государственных медучреждений.

Создал и финансирует сервис Сбербанк.

«Мы хотим, чтобы каждый житель страны имел возможность получить бесплатную квалифицированную консультацию врача по вопросам коронавирусной инфекции, не выходя из дома», — прокомментировал глава Сбербанка Герман Греф.